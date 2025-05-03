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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite final maçında Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından birinde sahne alacak takımlar mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Merih Demiral'ın da yer alacağı karşılaşmada hangi takımın kupayı kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 11:58
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Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Ahli-Kawasaki Frontale maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AFC Şampiyonlar Ligi Elite final maçında Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Melih Demiral'ın da sahne alacağı heyecan dolu karşılaşmada iki takım da kupanın sahibi olmayı amaçlıyor. Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada Suudi Arabistan ve Japonya temsilcilerinin karşılaşacağı final maçında mutlu sona hangi takımın ulaşacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AHLI-KAWASAKI FRONTALE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite finalinde oynanacak Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

AL AHLI-KAWASAKI FRONTALE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı D-Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Merih Demiral, Ibanez, Dams, Al-Johani, Kesiie, Veiga, Mahrez, Galeno, Toney

Kawasaki Frontale: Yamagu, van Wermeskerken, Takai, Maruyama, Miuira, Yamamoto, Tachibanada, Ozeki, Ito, Marcinho, Kanda

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