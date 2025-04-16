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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den Aaron Boupendza için başsağlığı mesajı

TFF'den Aaron Boupendza için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 17:19
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TFF'den Aaron Boupendza için başsağlığı mesajı

TFF'nin resmi internet sitesinden, 'Aaron Salem Boupendza'yı kaybettik' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Formasını giydiği Atakaş Hatayspor ile 2020-2021 sezonu boyunca sahaya çıktığı 36 maçta 22 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de 'Gol kralı' ünvanının sahibi olarak ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı. Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatayspor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

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