Finlandiya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya ile Yunanistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Finlandiya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Yunanistan maçı 17 Kasım Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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