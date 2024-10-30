Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Tottenham - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Manchester City maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE