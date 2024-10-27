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Haberler Futbol

Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! Sezonu kapattı

Yaz transfer döneminde Yunanistan ekibi Olympiacos'a katılan ve yeni takımıyla ilk maçına Asteras karşısında çıkan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, çarpaz bağlarının kopması sonucu maça devam edemedi ve sezonu kapattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 23:28
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Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! Sezonu kapattı

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Olympiacos'un Asteras ile deplasmanda oynadığı lig maçında Olympiacos ile ilk lig maçına çıkmanın heyecanını yaşarken büyük de bir talihsizlik yaşadı. Oyuna 70. dakikada Apostolos Apostolopoulos'un yerine dahil olan Yazıcı, maçın 90+4. dakikasında sakatlandı. Çarpraz bağları kopan 27 yaşındaki futbolcu, maça devam edemedi.

Yunan basınından Sport 24, Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonu kapattığını bildirdi.

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