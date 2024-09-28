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Haberler Futbol

Yeni keremler

Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren Hisareyn, misyon üstlendi. Benfica'da şov yapan yıldız, yetiştiği kulüp olan Kocaeli Süper Amatör'deki Hisareyn'i gururlandırdı. Antrenörü Muammer Akçay, "Derdimiz yeni Kerem'ler yetiştirmek" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Yeni keremler

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor'a büyük gurur yaşatıyor. Hisareynspor'un antrenörü Muammer Akçay, 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'ndaki performansıyla Kerem'in pek çok kulübün dikkatini çektiğini anlatarak, "Gün gelecek Türkiye bu çocuğu konuşacak.' demiştim. İsteyen çok kulüp vardı. Biz de 'Seni Fatih Terim oynatır.' dedik. O da tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Şimdi bir marka oldu" dedi.

KEREM ÖZEL BİR OYUNCU

Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu ile yakın zamanda görüştüklerinden bahseden Akçay, Kerem'in Benfica'da mutlu olduğunu söyledi. "Boş zamanı olduğunda sağ olsun bizi de ziyaret ediyor, ahde vefası olan bir öğrencimiz" diyen Akçay, "Kerem özel bir oyuncu, kafası rahat olduğunda özelliklerini daha iyi kullanıyor. Real Madrid olur, Barcelona olur, Liverpool olur. Benfica'dan bu takımlara gidebilir. Faruk amcayla görüştüm, 'Bundan büyük gurur var mı?' dedim. O da çok duygulandığını ifade etti" yorumunu yaptı.

ÖRNEK YILDIZ KEREM

Kerem Aktürkoğlu'nun yetiştiği Hisareynspor Kulübü'nün genç futbolcuları, Kerem Aktüroğlu'nu idol olarak görüyor. 11 yaş altı takımında forma giyen 9 yaşındaki Sarp Köksal da futbolcu olmak istediğini aktarıp, örnek aldığı Kerem Aktürkoğlu ile aynı kulüpte yetiştiği için mutluluğunu ifade etti.

HER YERDE KEREM VAR

A MİLLİ Takımımız ve Portekiz devi Benfica'nın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu'nun imzalı A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray formalarıyla altyapıda oynarken çekilen fotoğrafları Hisareynspor Kulübü'nde sergileniyor. Hisareynspor Kulübü sporcuları, Kerem Aktürkoğlu'nu örnek alarak onun gibi bir kariyere sahip olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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