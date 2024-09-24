Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!
Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Boavista maçında gösterdiği performansın ardından övgü yağmuruna tutuldu. İşte Kerem için atılan manşetler ve maçtaki performansı...
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Ardından Kerem - Orkun işbirliği bir kez daha devreye girdi ve 31. dakikada Orkun Kökçü, Kerem'in attığı pası gole çevirerek skoru 2 - 0 yaptı.
90+2'de Cabral'ın golü ile skor 3 - 0 olarak belirlendi ve Benfica, deplasmandan 3 puanı alarak ayrıldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ses getiren performansı dış basında manşetlere taşındı. İşte NTV Spor'un derlediği o ifadeler...
A Bola, Kerem Aktürkoğlu'na 7 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçti. Ayrıca Portekiz merkezli spor gazetesinde şu yorum yapıldı:
"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın galibiyetinde bir kez daha belirleyici oldu. Pavlidis'e asistini yapmadan önce Boavista savunmasını etkisiz bıraktı. İkinci asist ise Orkun Kökçü'nün pası gole çevirmesiyle geldi."
Mundo Deportivo'da yer alan maç haberinde ise, "Benfica, Boavista'yı 3 - 0 mağlup etti ve Kerem Aktürkoğlu asistleriyle maçın kahramanı oldu." denildi.
Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise mücadele için şu ifadelere yer verdi, "Türk yıldız, büyülü bir haftayı iki asistle kapattı. Benfica ile ilk 3 maçında 2 gol ve 2 asist."
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