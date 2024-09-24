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Haberler Futbol

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Boavista maçında gösterdiği performansın ardından övgü yağmuruna tutuldu. İşte Kerem için atılan manşetler ve maçtaki performansı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 11:06
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Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala transfer olduğu Benfica'da üçüncü maçına çıktı.

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'ya karşı ilk 11 başlayan yıldız oyuncu, önceki iki maçında sürdürdüğü büyüleyici performansı bu maçta da devam ettirdi.

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Aktürkoğlu'nun 11. dakikada Vangelis Pavlidis'e yaptığı asist ile Benfica 1 - 0 öne geçmeyi başardı.

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Ardından Kerem - Orkun işbirliği bir kez daha devreye girdi ve 31. dakikada Orkun Kökçü, Kerem'in attığı pası gole çevirerek skoru 2 - 0 yaptı.

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

90+2'de Cabral'ın golü ile skor 3 - 0 olarak belirlendi ve Benfica, deplasmandan 3 puanı alarak ayrıldı.

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Kerem Aktürkoğlu'nun ses getiren performansı dış basında manşetlere taşındı. İşte NTV Spor'un derlediği o ifadeler...

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

A Bola, Kerem Aktürkoğlu'na 7 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçti. Ayrıca Portekiz merkezli spor gazetesinde şu yorum yapıldı:

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın galibiyetinde bir kez daha belirleyici oldu. Pavlidis'e asistini yapmadan önce Boavista savunmasını etkisiz bıraktı. İkinci asist ise Orkun Kökçü'nün pası gole çevirmesiyle geldi."

Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

Mundo Deportivo'da yer alan maç haberinde ise, "Benfica, Boavista'yı 3 - 0 mağlup etti ve Kerem Aktürkoğlu asistleriyle maçın kahramanı oldu." denildi.

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