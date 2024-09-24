Dış basından Kerem Aktürkoğlu'na methiye!

A Bola, Kerem Aktürkoğlu'na 7 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçti. Ayrıca Portekiz merkezli spor gazetesinde şu yorum yapıldı:

"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın galibiyetinde bir kez daha belirleyici oldu. Pavlidis'e asistini yapmadan önce Boavista savunmasını etkisiz bıraktı. İkinci asist ise Orkun Kökçü'nün pası gole çevirmesiyle geldi."