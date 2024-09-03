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Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibi bu flaş transferin ardından gündem yaratacak bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'nın, sarı kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim için devreye girdiği öğrenildi. İşte yılın transfer bombasının detayları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 12:47
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Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

25 yaşındaki oyuncu Portekiz'e giderken resmi sözleşmeye imza attı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinde sürpriz bir isimin etkili olduğu ortaya çıktı. Bu isim Fatih Terim...

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Tüm bu gelişmeler sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışan ve sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa ile Fatih Terim, Benfica'da tekrar buluşuyor. İşte detaylar...

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

FATİH TERİM, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVENİYOR

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasından da Fatih Terim çıkmıştı.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneklerine inanıp 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a bedelsiz kazandıran Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için de referans oldu.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

RUI COSTA, FATİH TERİM'İ ARADI

Fatih Terim'in yakın ilişkilerde bulunduğu Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, kısa süre önce deneyimli teknik adamı arayarak Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi istedi.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Fatih Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

TERİM, KEREM TRANSFERİ İÇİN RUI COSTA'YI İKNA ETTİ

Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, Fatih Terim ile yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

BENFICA, SCHMIDT İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI! İBRE FATİH TERİM'DE

Öte yandan Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Schmidt yönetiminde Benfica, geçen sezon Sportin Lizbon'un 10 puan gerisinde ligi ikinci olarak bitirmişti.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Radyospor'da yer alan habere göre, şimdi ise Portekiz ekibinde ibre Fatih Terim'e dönmüş gözüküyor.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

BENFICA'NIN LİGDEKİ DURUMU

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, ligde 4 maçta 7 puan toplayabildi, Şu ana kadar 5 puan kaybı yaşayan ekip, yeniden toparlanmanın hesabını yapıyor.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

FATİH TERİM, SON OLARAK PANATHINAIKOS'U ÇALIŞTIRDI

Panathinaikos'la geçtiğimiz yılın aralık ayında anlaşan Fatih Terim ise Yunan ekibinde 13 maçta görev yapmıştı.

Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

Terim, bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.

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