Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibi bu flaş transferin ardından gündem yaratacak bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'nın, sarı kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim için devreye girdiği öğrenildi. İşte yılın transfer bombasının detayları... | Son dakika spor haberleri
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Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışan ve sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa ile Fatih Terim, Benfica'da tekrar buluşuyor. İşte detaylar...
FATİH TERİM, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVENİYOR
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasından da Fatih Terim çıkmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneklerine inanıp 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a bedelsiz kazandıran Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için de referans oldu.
RUI COSTA, FATİH TERİM'İ ARADI
Fatih Terim'in yakın ilişkilerde bulunduğu Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, kısa süre önce deneyimli teknik adamı arayarak Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi istedi.
Fatih Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti.
TERİM, KEREM TRANSFERİ İÇİN RUI COSTA'YI İKNA ETTİ
Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, Fatih Terim ile yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.
BENFICA, SCHMIDT İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI! İBRE FATİH TERİM'DE
Öte yandan Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.
Schmidt yönetiminde Benfica, geçen sezon Sportin Lizbon'un 10 puan gerisinde ligi ikinci olarak bitirmişti.
Radyospor'da yer alan habere göre, şimdi ise Portekiz ekibinde ibre Fatih Terim'e dönmüş gözüküyor.
BENFICA'NIN LİGDEKİ DURUMU
Portekiz'in köklü kulübü Benfica, ligde 4 maçta 7 puan toplayabildi, Şu ana kadar 5 puan kaybı yaşayan ekip, yeniden toparlanmanın hesabını yapıyor.
FATİH TERİM, SON OLARAK PANATHINAIKOS'U ÇALIŞTIRDI
Panathinaikos'la geçtiğimiz yılın aralık ayında anlaşan Fatih Terim ise Yunan ekibinde 13 maçta görev yapmıştı.
Terim, bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
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