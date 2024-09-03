Yılın transfer bombası! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor

25 yaşındaki oyuncu Portekiz'e giderken resmi sözleşmeye imza attı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinde sürpriz bir isimin etkili olduğu ortaya çıktı. Bu isim Fatih Terim...

Tüm bu gelişmeler sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.