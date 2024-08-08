Haberler Futbol

Mikel Arteta'dan oyuncularına akılalmaz ders!

Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncularına her zaman dikkatli ve tetikte olmalarını öğretmek için akılalmaz bir yöntem izledi. Arsenal taraftarları, oyuncuların karşı karşıya kaldıkları olayı duyduklarında hayrete düştüler. İşte o akılalmaz yöntem...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mikel Arteta'dan oyuncularına akılalmaz ders!

Arteta, 2019'da teknik direktör olarak Unai Emery'nin yerine geçtiğinden beri Arsenal'in kaderinde dikkate değer bir dönüşüme imza attı.

Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini ve Premier Lig'de tekrardan üst sıralara oynamasını sağlayan teknik adam ayrıca başarıya ulaşmak için kullandığı sıradışı yöntemler ile adından sıkça söz ettiriyordu.

Bu yöntemler arasında oyuncuların antrenmanlardaki konuşmalar sırasında ''birbirlerinin enerjisini hissedebilmeleri'' için el ele tutuşmaları ve maç sırasında ''asla yalnız yürümeyeceksin'' diye bağırmaları yer alıyor. Teknik direktörün en son gündeme gelen yöntemi ise herkesi hayrete düşürdü.

The Athletic'te yer alan habere göre Arteta, takım yemeği esnasında futbolcuların kişisel eşyalarını gizlice çalmaları için profesyonel bir yankesici ekibi kiraladı. Yemeğin sonunda eşyalarının yokluğunu fark eden Arsenal oyuncularına planlamış olduğu olayı anlattı ve her zaman tetikte olmaları konusunda takımı uyardı.

Her ne kadar izlediği yol nedeniyle sıkça eleştiri yağmuruna tutulsa da İspanyol teknik direktörün Arsenal'e kattığı değer ve takımdaki olumlu gidişatı taraftarlar tarafından takdir toplamaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor!
Reklam
DİĞER
Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!
Külliye'de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi ağırlayacak... Gündemde ne var?
Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte G.Saray'ın Hatay 11'i
Transferde söz G.Saray'ın! İtalyan yıldız listeye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Türkiye'ye geliyor İlkay Türkiye'ye geliyor 13:47
Trabzonspor - R. Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor - R. Wien maçı hangi kanalda? 13:32
Arteta'dan akılalmaz ders! Arteta'dan akılalmaz ders! 13:29
Félix'e servet istediler! Félix'e servet istediler! 13:02
Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte G.Saray'ın Hatay 11'i Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte G.Saray'ın Hatay 11'i 12:21
Brentford - Wolfsburg maçı saat kaçta? Brentford - Wolfsburg maçı saat kaçta? 12:05
Daha Eski
Newcastle United - Girona maçı saat kaçta? Newcastle United - Girona maçı saat kaçta? 12:00
Beşiktaş'a iki Portekizli! Beşiktaş'a iki Portekizli! 11:57
Albacete - Cartagena maçı saat kaçta? Albacete - Cartagena maçı saat kaçta? 11:56
Villarreal - Eldense maçı saat kaçta? Villarreal - Eldense maçı saat kaçta? 11:50
Amorebieta - Eibar maçı saat kaçta? Amorebieta - Eibar maçı saat kaçta? 11:46
Hercules - Castellon maçı saat kaçta? Hercules - Castellon maçı saat kaçta? 11:41