Mikel Arteta'dan oyuncularına akılalmaz ders!

Arteta, 2019'da teknik direktör olarak Unai Emery'nin yerine geçtiğinden beri Arsenal'in kaderinde dikkate değer bir dönüşüme imza attı.

Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini ve Premier Lig'de tekrardan üst sıralara oynamasını sağlayan teknik adam ayrıca başarıya ulaşmak için kullandığı sıradışı yöntemler ile adından sıkça söz ettiriyordu.

Bu yöntemler arasında oyuncuların antrenmanlardaki konuşmalar sırasında ''birbirlerinin enerjisini hissedebilmeleri'' için el ele tutuşmaları ve maç sırasında ''asla yalnız yürümeyeceksin'' diye bağırmaları yer alıyor. Teknik direktörün en son gündeme gelen yöntemi ise herkesi hayrete düşürdü.

The Athletic'te yer alan habere göre Arteta, takım yemeği esnasında futbolcuların kişisel eşyalarını gizlice çalmaları için profesyonel bir yankesici ekibi kiraladı. Yemeğin sonunda eşyalarının yokluğunu fark eden Arsenal oyuncularına planlamış olduğu olayı anlattı ve her zaman tetikte olmaları konusunda takımı uyardı.

Her ne kadar izlediği yol nedeniyle sıkça eleştiri yağmuruna tutulsa da İspanyol teknik direktörün Arsenal'e kattığı değer ve takımdaki olumlu gidişatı taraftarlar tarafından takdir toplamaya devam ediyor.