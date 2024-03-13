Başkan açıkladı: Oyuncularım şike yapıyor...

Lecco Başkanı Paolo Di Nunno, Palermo'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

''TELEFONLARI İNCELENSİN"

Serie B'de topladıkları 21 puanla son sırada yer alan Lecco Kulübü'nde Başkan Di Nunno, son alınan Palermo mağlubiyetinin ardından oyuncularından şüphelendiğini belirterek "Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler." açıklamasını yaptı.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Di Nunno'nun olay yaratan açıklamasının ardından Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi.

İddiaları reddeden Leccolu oyuncuları yaptıkları açıklamada, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. Giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!'' ifadelerine yer verdi.