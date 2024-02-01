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Al Nassr 6-0 Inter Miami (MAÇ SONUCU - ÖZET) - Ronaldo'suz Al Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye tarihi fark

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ve Messi'nin 83. dakikada oyuna dahil olduğ mücadeleyi kazanan 6-0'lık skorla Suudi Arabistan ekibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 23:17 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 23:31
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Al Nassr 6-0 Inter Miami (MAÇ SONUCU - ÖZET) - Ronaldo'suz Al Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye tarihi fark

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile MLS temsilcisi Inter Miami, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf 6-0'lık skorla Al Nassr oldu.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3), Otavio, Aymeric Laporte ve Mohammed Maran kaydetti.

RONALDO FORMA GİYEMEDİ, MESSI 83'TE GİRDİ

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemezken; Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

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