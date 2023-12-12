Santos Pele’nin 10 numaralı formasını küme düşürmeyecek

Brezilya Serie A'nın son haftasında Fortaleza'ya 90+6'da yediği golle mağlup olan Santos 111 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü. Yaşanan hezimetin ardından taraftarlar sokaklara döküldü, kulüp binasını ve stadyumunu hedef alan protestolar yaptı.

Gelecek sezon Brezilya Serie B'de mücadele edecek takım radikal bir karar aldı. Cumartesi günü kulüp başkanı Marcos Teixeira "Santos Serie A'ya dönene kadar Pele'nin 'ikonik' 10 numaralı formasını giymeyecek. Bu sezon Pele'ye adanmıştı. Bu misyonu sürdürmeye devam edeceğiz ve birinci lige geri döneceğiz." dedi.

Santos ve Brezilya futbolunun efsanesi Pele giydiği 10 numaralı forma ile özdeşleşmişti. Santos'ta 10 numaralı formanın daha önce de emekli olması gündeme gelmiş ancak Pele bu fikre şiddetle karşı çıkmıştı.

Futbol tarihinin en büyük ikonlarından biri olan futbolcu 2022 senesinin sonlarına doğu 81 yaşında hayata gözlerini yummuştu.