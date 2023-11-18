Ermenistan 1 - 1 Galler (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Galler karşı karşıya geldi.

Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ermenistan'ın golünü 5. dakikada Lucas Manuel Zelarayan atarken, Galler'in golü 45+2. dakikada Nayair Tiknizyan (KK)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galler'in grup liderliği şansı kalmadı.

1'er puana razı olan iki takımdan Galler 11 puana yükselirken, Ermenistan ise puanını 8 yaptı.