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Ermenistan 1 - 1 Galler (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşı karşıya gelen Ermenistan ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 19:22
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Ermenistan 1 - 1 Galler (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Galler karşı karşıya geldi.

Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ermenistan'ın golünü 5. dakikada Lucas Manuel Zelarayan atarken, Galler'in golü 45+2. dakikada Nayair Tiknizyan (KK)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galler'in grup liderliği şansı kalmadı.

1'er puana razı olan iki takımdan Galler 11 puana yükselirken, Ermenistan ise puanını 8 yaptı.

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