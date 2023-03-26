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Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile San Marino kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 10:45 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 11:00
Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Slovenya - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile San Marino kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - San Marino maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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SLOVENYA - SAN MARİNO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovenya

Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Stankovic, Verbic; Sesko, Vipotnik

San Marino

Benedettini; Fabbri, Di Maio, Rossi, Palazzi; Battistini, Golinucci, Capicchioni, Lazzari; Vitaioli, Berardi

ASpor CANLI YAYIN

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