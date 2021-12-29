Haberler Futbol Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:37
Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor ile Ankaraspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Mehmet Salih Mazlum ve Ata Yıldırım, Birincioğlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Ozan Ergün ise maçın dördüncü hakemi olacak.

ASpor CANLI YAYIN
Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Özcan Deniz teselliyi 23 yaş küçük İranlı sevgilisinde buldu! Dava sonrası sevgilisi Samar Dadgar'a koştu!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşiyle boşanıyor alyanslar çıktı ilk açıklama Mihre Mutlu Çelikkol'dan! Çok çabalamışlardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor