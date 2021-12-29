Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Kadir Sağlam ise maçın dördüncü hakemi olacak.