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Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar, Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Muhammet Ali Metoğlu ise maçın dördüncü hakemi olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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