Son dakika spor haberi: Ronaldo Nazario Cruzeiro'yu satın aldı

Brezilyalıların efsane futbolcularından olan Ronaldo Nazario, futbola yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce İspanyol ekibi Real Valladolid'i alan El Fenomeno lakaplı efsane isim, bu kez de ülkesinin takımlarından Cruzeiro'nun yüzde 90 hissesinin sahibi oldu.

Ronaldo'nun bu yatırım için yaklaşık 400 milyon Brezilya Reali, yani 62 milyon euro ödediği ifade ediliyor.