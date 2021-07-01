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Aileler tribünde birbirine girdi

Fransa’nın İsviçre’ye elendiği maçta sahada futbolcular, tribünde aileleri tartışma yaşadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Aileler tribünde birbirine girdi
AVRUPA Şampiyonası'nın büyük favorisi Fransa, İsviçre'ye sürpriz şekilde elenince ortalık karıştı. Saha içinde Pogba, Rabiot ve Pavard birbirlerine küfrederken tribünde de birçok oyuncunun ailesi arasında tartışma çıktı. İsviçre'nin attığı 3. golün ardından Rabiot'un annesi Pogba'yı suçladı. Pogba'nın ailesinden sert tepki gördü. Bu tartışma dinmişken Rabiot'un annesi Fransa adına 5. penaltıyı kaçıran Mbappe'yi hedefine aldı. Bu defa da Mbappe'nin ailesi onun üzerine yürüdü. Pavard'ın ailesi de Pogba'nın akrabalarıyla tartıştı.
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