Aileler tribünde birbirine girdi

AVRUPA Şampiyonası'nın büyük favorisi Fransa, İsviçre'ye sürpriz şekilde elenince ortalık karıştı. Saha içinde Pogba, Rabiot ve Pavard birbirlerine küfrederken tribünde de birçok oyuncunun ailesi arasında tartışma çıktı. İsviçre'nin attığı 3. golün ardından Rabiot'un annesi Pogba'yı suçladı. Pogba'nın ailesinden sert tepki gördü. Bu tartışma dinmişken Rabiot'un annesi Fransa adına 5. penaltıyı kaçıran Mbappe'yi hedefine aldı. Bu defa da Mbappe'nin ailesi onun üzerine yürüdü. Pavard'ın ailesi de Pogba'nın akrabalarıyla tartıştı.