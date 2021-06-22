Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | İşte Copa America'da günün sonuçları! Arjantin Paraguay ve Uruguay Şili maç sonuçları

Son dakika spor haberleri | İşte Copa America'da günün sonuçları! ve maç sonuçları

Copa America'da B Grubu maçları oynandı. ile karşılaşırken, ile kozlarını paylaştı. Arjantin, Paraguay'ı 1-0'la geçip adını çeyrek finale yazdırdı. ile ise yenişemedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:03
Son dakika spor haberleri | İşte Copa America'da günün sonuçları! Arjantin Paraguay ve Uruguay Şili maç sonuçları

B Grubu'nda üç maç sonunda yenilgisiz yoluna devam eden , 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında 'yle 1-1 berabere kalan Tangocular, ardından 'ı tek golle devirmişti.

'ı da aynı skorla geçen Arjantin, 'de çeyrek final biletini cebine koydu. Maçın tek golü 10. dakikada forması giyen 'den geldi.

Skor avantajını erken yakalayan Arjantin, geri kalan bölümde kontrol bir oyun tercih etti ve rakibine şans vermedi.

90 dakika sahada kalan , Arjantin formasını 147. kez sırtına geçirerek 'yu yakaladı. Messi'nin 'daki yeni takım arkadaşı ise 60 dakika sahada kaldı.

Arjantin, gruptaki son maçını 28 Haziran'da henüz puanla tanışamayan ile oynayacak.

URUGUAY İLE ŞİLİ YENİŞEMEDİ

B Grubu'nda günün diğer mücadelesi Uruguay ile Şili arasında oynandı. İlk yarısını Şili'nin 1-0 önde tamamladığı karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Şili'nin golü 26. dakikada Vargas'tan gelirken, Uruguay 66'da 'in kendi kalesine attığı golle skoru dengeledi.

Grubun diğer yenilgisiz ekibi Şili, üç maçta topladığı beş puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk iki maçta galibiyet alamayan Uruguay ise bir puanla dördüncü sırada.

Uruguay, 24 Haziran'da Bolivya, 28 Haziran'da ise Paraguay ile karşılaşacak. Şili ise grup aşamasını 24 Haziran'daki Paraguay mücadelesiyle noktalayacak.

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