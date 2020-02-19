Fransa'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl ceza yedi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl yedi

Fransa'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl ceza yedi

'da Amatör 2. Küme'de oynanan bir müsabakada ortalık resmen karıştı. İki arasında çıkan kavgada yaşananlar ise akıllara durgunluk getirdi.

'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl yedi

Fransa'da oynanan bir amatör müsabakada ortalık karıştı. İki arasında çıkan kavgada yaşananlar ise akıllara durgunluk getirdi.

Fransa Amatör 2. Küme'de Terville ile Soetrich karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada iki takım futbolcuları arasında kavga çıkarken, ayırmak isteyen oyuncular da kavgaya dahil oldu.

Kavgayı ayırmaya çalışan Terville oyuncusu ile bir anda tartışmaya başlayan Soetrichli futbolcu, rakibinin penisini ısırdı.

10 DİKİŞ, 4 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU

Acılar içinde yerde kıvranan futbolcunun penisine 10 dikiş atılırken, 4 günlük 'iş göremez' raporu verildi.

Tervilleli futbolcuyu ısıran oyuncu futboldan 5 yıl men edildi. Sakatlanan oyuncu ise yalnızca 6 aylık bir ceza aldı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 16:56
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