Fransa'da Amatör 2. Küme'de oynanan bir müsabakada ortalık resmen karıştı. İki futbolcu arasında çıkan kavgada yaşananlar ise akıllara durgunluk getirdi.
Fransa'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl ceza yedi
Fransa'da oynanan bir amatör müsabakada ortalık karıştı. İki futbolcu arasında çıkan kavgada yaşananlar ise akıllara durgunluk getirdi.
Fransa Amatör 2. Küme'de Terville ile Soetrich karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada iki takım futbolcuları arasında kavga çıkarken, ayırmak isteyen oyuncular da kavgaya dahil oldu.
Kavgayı ayırmaya çalışan Terville oyuncusu ile bir anda tartışmaya başlayan Soetrichli futbolcu, rakibinin penisini ısırdı.
10 DİKİŞ, 4 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU
Acılar içinde yerde kıvranan futbolcunun penisine 10 dikiş atılırken, 4 günlük 'iş göremez' raporu verildi.
Tervilleli futbolcuyu ısıran oyuncu futboldan 5 yıl men edildi. Sakatlanan oyuncu ise yalnızca 6 aylık bir ceza aldı.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 16:56
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Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Fransa'da saha karıştı! Yaptığı hareket sonrası 5 yıl ceza yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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