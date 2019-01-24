Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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, Avustralya'ya oldu

Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu

Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi , Jem Paul Karacan'ı etti.

Kulübü, Millwall'dan ayrılan 29 yaşındaki ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine 'nin Reading ekibinde başlayan milli futbolcu Jem Karacan, daha sonra bu ülkede Bournemouth, Millwall, Bolton ve 'de ile forması giydi.

  1. 24.1.2019 10:13
  2. Güncelleme: 24.1.2019 10:13
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