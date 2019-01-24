Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu
Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Central Coast Mariners, Jem Paul Karacan'ı transfer etti.
Central Coast Mariners Kulübü, Millwall'dan ayrılan 29 yaşındaki Jem Karacan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine İngiltere'nin Reading ekibinde başlayan milli futbolcu Jem Karacan, daha sonra bu ülkede Bournemouth, Millwall, Bolton ve Türkiye'de Galatasaray ile Bursaspor forması giydi.
- 24.1.2019 10:13
- Güncelleme: 24.1.2019 10:13
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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