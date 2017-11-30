 Kanunu aştılar – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Kanunu aştılar

    Kanunu aştılar
    Hamburg forması giyen 17 yaşındaki forvet Fiete Arp kanun engelini aştı. 18 yaş altındakilerin 06.00 ile 20.00 arası haricinde çalışma izninin bulunmadığı Almanya'da, Arp'ın yarın 20.30'daki Freiburg maçında oynaması için yetkililerden onay alındı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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