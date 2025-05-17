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Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile Le Havre 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:34
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Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Strasbourg ile Le Havre kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Le Havre maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - LE HAVRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure; Bakwa, Santos, Barco, Moreira; Diarra, Lemarechal, Amo-Ameyaw

Le Havre: Gorgelin; Nego, Youte, Sangante, Ballo-Toure; Kechta, Mwanga, Toure; Casimir, Ayew, Soumare

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