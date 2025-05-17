Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Strasbourg ile Le Havre kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Le Havre maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - LE HAVRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure; Bakwa, Santos, Barco, Moreira; Diarra, Lemarechal, Amo-Ameyaw

Le Havre: Gorgelin; Nego, Youte, Sangante, Ballo-Toure; Kechta, Mwanga, Toure; Casimir, Ayew, Soumare

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