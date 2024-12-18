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Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Monaco ile PSG, 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
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Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 16. haftada Monaco ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - PSG maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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