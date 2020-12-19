Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

'nin Brezilyalı yıldızı 'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız 'ın sakatlığı nedeniyle kadar forma giyemeyeceği belirtildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:03
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

(Ligue 1) ekibi Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle kadar forma giyemeyecek.

Kulübü, sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen ve tedavisi süren 28 yaşındaki Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Neymar, geçen hafta ligde 'a 1-0 kaybettikleri maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıkan Neymar, 9 gole imza attı.

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