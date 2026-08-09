Lukaku'ya hücum

Vedat Muriç'in yanı sıra forvete bir takviye daha yapmaya hazırlanan F.Bahçe çok sayıda isimle temasta bulunuyor. Sarı-lacivertliler doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek tecrübeli bir isme çubuklu formayı giydirmek isterken, gündeme gelen Romelu Lukaku'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan ekibi Napoli'den ayrılmaya hazırlanan 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan F.Bahçe ilk olarak hem oyuncunun hem de Napoli'nin beklentilerini öğrendi. Yapılan değerlendirmenin ardından harekete geçildi.

Napoli'nin bonservis beklentisi yaklaşık 10-12 milyon euro seviyesinde. Ancak F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım transferi tek haneli bonservis bedeli karşılığında sonlandırmak istiyor. Napoli ile bu konuda pazarlıklar yapılacak.

33 yaşındaki Belçikalı ünlü golcünün ilk beklentisi ise yıllık 10 milyon euro net ücret oldu. Yönetim bu beklentiyi de 9 milyon euro seviyesine çekmeye çalışacak.

Ayrıca futbolcu en az iki senelik sözleşme istediğini iletti. Oyuncunun menajeri ile bir araya gelen yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Lukaku, F.Bahçe formasını giymeye sıcak bakıyor. Geride kalan senelerde de transferi gündeme gelen Belçikalı oyuncu, gördüğü ilgiden oldukça memnun. F.Bahçe'nin gösterdiği ilgiye de sıcak bakan Lukaku, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye doğru yola çıkmaya yeşil ışık yaktı. Yönetim bu hafta transferi bitirmek istiyor.

CİHAN KAMER İLGİLENİYOR

F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Lukaku transferi ile bizzat kendisi ilgileniyor. Greenwood transferinde de bütün süreci yöneten Kamer, Lukaku'nun menajeriyle bir araya gelecek. Şartların oluşması durumunda İtalya'da bu süreci sonlandıracak ve oyuncuyu İstanbul'a getirecek. Transferde hareketli saatler yaşanıyor.