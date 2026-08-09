Kontenjan kurbanı

Takımda yabancıların bir kısmı ile yollarını ayırmak zorunda olan F.Bahçe'de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan sarı-lacivertlilerde Semedo'nun ayrılma ihtimali belirdi. 10 kişilik kontenjanda yeri garanti olmayan Portekizli oyuncu için bir teklif gelirse masaya yatırılacak.
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