Kontenjan kurbanı

Takımda yabancıların bir kısmı ile yollarını ayırmak zorunda olan F.Bahçe'de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan sarı-lacivertlilerde Semedo'nun ayrılma ihtimali belirdi. 10 kişilik kontenjanda yeri garanti olmayan Portekizli oyuncu için bir teklif gelirse masaya yatırılacak.