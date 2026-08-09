Hazırlıklar sürüyor

Şampiyonlar Ligi özlemini sonlandırmak isteyen F.Bahçe'de Sturm Graz maçının hazırlıkları devam ediyor. 2-0'ın rövanşında salı günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. F.Bahçeli oyuncular hücum ve taktik çalışma üzerinde durdu.
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