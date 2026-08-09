Greenwood ısınıyor

Fenerbahçe'de sezonun en önemli transferi olarak gösterilen Mason Greenwood, Sturm Graz karşısındaki performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İlk olarak Gornik mücadelesinin son 7 dakikasında şans bulan İngiliz futbolcu, rövanşta ise 46'da oyuna dahil olmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yavaş yavaş takıma ısındırmaya başladığı 24 yaşındaki futbolcu, Sturm Graz maçıyla birlikte ilk kez sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Artık formayı tamamen kapan başarılı oyuncu her geçen hafta daha iyiye gidiyor.

Karşılaşmada 69 dakika sahada kalan ve unutulmaz bir gole imzasını atan başarılı oyuncu form tutmaya başladığını gösterdi. Her geçen hafta ritmini bulmaya başlayan Mason Greenwood, salı günü Sturm Graz ile deplasmanda oynanacak olan rövanş maçına da sahaya ilk 11'de çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında G.Birliği maçına kadar teknik heyetin istediği seviyeye gelecek olan Greenwood'dan beklentiler üst seviyede. Teknik heyet ilk haftadan itibaren İngiliz yıldızın fark yaratacağına inanıyor.

VEDAT MURİÇ SÜRE ALACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer olduktan sonra henüz forma şansı bulamayan Vedat Muriç, sakatlığını atlattı. Sturm Graz maçında yedek kulübesinde bekleyen tecrübeli oyuncunun, oyunun gidişatına göre rövanş maçının ikinci yarısında süre alacağı öğrenildi. Muriç yavaş yavaş takıma monte edilecek.