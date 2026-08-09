Fred ile devam

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok beğendiği isimlerden birisi olan Fred ile yola devam edilecek. Ülkesi Brezilya'dan bazı teklifler alan tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını talep eden başarılı hoca, sezon içerisinde Fred'i önemli bir alternatif olarak görüyor. Fred de İsmail Kartal'la birlikte İstanbul'da kalmak istiyor.
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