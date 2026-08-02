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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın tavırlarından rahatsızlığını yönetime iletti. Yaşanan gelişmenin ardından Oğuz Çetin'in devreye girerek konuyla yakından ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio biraz dertli.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

30 yaşındaki futbolcunun, İsmail Kartal'ın davranışlarından rahatsız olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Asensio'nun İsmail Kartal'ın davranışlarından dolayı Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Asensio'nun rahatsızlığının temelinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalar öncesinde İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Ayrıca İstanbul'da oynanan ilk maçta yedek kulübesinde oturmasından rahatsız olmuştu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Polonya'daki rövanşta ise oyundan alınması İspanyol yıldızı rahatsız etti.

Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı

Çetin'in, tecrübeli futbolcuyu sakinleştirerek, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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