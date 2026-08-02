Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı! O görüşme ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın tavırlarından rahatsızlığını yönetime iletti. Yaşanan gelişmenin ardından Oğuz Çetin'in devreye girerek konuyla yakından ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio biraz dertli.
30 yaşındaki futbolcunun, İsmail Kartal'ın davranışlarından rahatsız olduğu iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, Asensio'nun İsmail Kartal'ın davranışlarından dolayı Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Asensio'nun rahatsızlığının temelinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalar öncesinde İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar yer alıyor.
Ayrıca İstanbul'da oynanan ilk maçta yedek kulübesinde oturmasından rahatsız olmuştu.
Polonya'daki rövanşta ise oyundan alınması İspanyol yıldızı rahatsız etti.
Çetin'in, tecrübeli futbolcuyu sakinleştirerek, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme" ifadelerini kullandığı belirtildi.