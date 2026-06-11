Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Real Madrid'de Floretino Perez'in seçimi kazanması sonrası İspanyol devinin başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'a telefon açtığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 11:12
Bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.
Fenerbahçe seçimleriyle aynı gün İspanyol devi Real Madrid'de de başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Eflatun-beyazlılarda Florentino Perez, 21 bin 741 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Perez, başkanlık seçimini kazanması sonrası takımın başına Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.
AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ
Takvim'in haberine göre; Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesiyle İspanyol ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de seçimi kazanarak başkan olan Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik ettiği öğrenildi.
Mourinho'nun, "Tebrik ederim. Hak ettiğiniz koltuğa oturdunuz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı yarıştığı seçimde Mourinho'yu getireceğini belirtmiş, daha sonra başkan seçilen Ali Koç Portekizli çalıştırıcıyı göreve getirmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.