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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Real Madrid'de Floretino Perez'in seçimi kazanması sonrası İspanyol devinin başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'a telefon açtığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 11:12
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Fenerbahçe'de merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede 27 bin 387 oy kullandı.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Oyların 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu. Diğer aday Hakan Safi ise 9 bin 927 oyda kaldı.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Fenerbahçe seçimleriyle aynı gün İspanyol devi Real Madrid'de de başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Eflatun-beyazlılarda Florentino Perez, 21 bin 741 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Perez, başkanlık seçimini kazanması sonrası takımın başına Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Takvim'in haberine göre; Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesiyle İspanyol ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de seçimi kazanarak başkan olan Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Mourinho'nun, "Tebrik ederim. Hak ettiğiniz koltuğa oturdunuz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı yarıştığı seçimde Mourinho'yu getireceğini belirtmiş, daha sonra başkan seçilen Ali Koç Portekizli çalıştırıcıyı göreve getirmişti.

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