Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu şoku! Aziz Yıldırım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu için başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği iddia edilmişti. İtalyan basını, milli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin son gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 09:54
Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ise Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası getirecekse, madem her yıl bir seçim yapıyorlar belki gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası milli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmedi.
Fenerbahçe'de seçimi kazanarak yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
Çizme basını, Inter'in deneyimli oyuncuyla ilgili aldığı kararı duyurdu.
AYRILIĞA İZİN YOK
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına izin vermeyecek.
Serie A ekibinin Aziz Yıldırım yönetiminin de ilgisinin olmasına rağmen yıldız futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı belirtildi.
İtalyan devinin Hakan'ın transferi için Fenerbahçe'ye kapıları kapattığı aktarıldı.
Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun 32 yaşındaki futbolcuyu dokunulmaz olarak gördüğü haberin detayında yer aldı.
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