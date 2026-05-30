Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe için reddetti

Kosovalı golcü, sarı lacivertli formayı tekrardan giymeyi çok istiyor. Vedat Muriqi, NEOM, Orlando City ve Galatasaray'dan gelen cazip teklifleri "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" diyerek reddetti. Vedat, Aziz Yıldırım seçildiği an 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın golcüleri büyük oranda netleşti. Efsane isim; Alexander Sörloth'tan istediği yanıtı alamayınca Mallorca'yla harika bir sezon geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle görüştü. 32 yaşındaki oyuncu, Yıldırım'a "Ben yeniden Fenerbahçe formasını giymek istiyorum" dedi ve taraflar prensipte anlaştı. Aziz Yıldırım seçildiği an Kosovalı yıldız, 2020'de ayrıldığı sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşacak.

İKİ KATINI ÖNERDİLER

Aziz Yıldırım'ın Vedat için 18 milyon euro isteyen Mallorca'yla da pazarlıklara devam ettiği belirtildi. Yıldırım seçildiği an Vedat bir aksilik yaşanmaması halinde 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe aşkı için NEOM, Orlando City ve Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti. Özellikle Suudi Arabistan ekibi NEOM, Vedat'a Mallorca'dan aldığının iki katını teklif etti. Ancak Kosovalı yıldız, Yıldırım'la İspanyol ekibindeki maaşı üzerinden anlaştı.

HAKAN SAFİ DE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi de Vedat Muriqi transferine sıcak bakıyor. Safi'nin de Kosovalı golcü ve menajeriyle görüşeceği belirtildi.

BU SEZON LA LİGA'DA 23 GOL ATTI

Bu sezon Mallorca formasını La Liga'da 37 maçta giyen Vedat Muriqi, 23 gol attı ve 1 defa da asist yaptı. Kosovalı yıldız, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinci sırada yer aldı.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Vedat Muriqi, Mallorca'dan senelik 5 milyon 210 bin euro kazanıyor. Kosovalı golcü, aynı şartlarda başkan adayı Aziz Yıldırım'la anlaştı. Vedat aynı zamanda Mallorca'nın en fazla maaş alan oyuncusu.

