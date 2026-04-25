Marco Asensio müjdesi

25 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan sevindirici haber geldi. 5 Nisan'da oynanan Beşiktaş derbisinin 24'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol oyuncu, ligdeki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tümosan Konyaspor mücadelesinde de forma giyemedi. Çapraz bağ gerilmesi yaşayan Matador, perşembe günü ise saha çalışmalarına başladı. Asensio'nun Galatasaray derbisi öncesinde sakatlığını atlatması ve idmanlara başlaması taraftarları mutlu etti. Tecrübeli oyuncu hakkındaki son kararı teknik direktör Domenico Tedeco bugünkü son idmanın ardından verecek. Asensio'nun Galatasaray derbisinde en fazla 45 dakika görev yapabilmesi öngörülüyor. Ancak İspanyol oyuncu, yedek mi yoksa 11 mi başlayacak maç günü netleşecek.