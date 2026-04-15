CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zirve yemini

Zirve yemini

Fenerbahçe’de, zirve yolunda gelen fırsat sonrası moraller yükseldi. Ligde kalan 5 maçtan 15 puan çıkaracaklarına dair söz veren sarı-lacivertliler şampiyonluk yemini etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Zirve yemini

Zirve yolunda Galatasaray'ın Kocaelispor'la berabere kalmasından sonra büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluğa odaklandı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da kenetlendi. Puan farkının 2'ye kadar inmesi sonrası şampiyonluk yolunda fırsat yakalayan Kanarya'da tüm futbolcular, kalan 5 maçın tamamı kazanmak için söz birliği etti. 2014'ten bu yana süren hasreti bitirmek isteyen tüm takım, önce Çaykur Rizespor'u yenip ardından derbide Galatasaray'ı geçerek zirve yolunu açmayı hedefliyor.

TEDESCO'DAN YAKIN İLGİ

Elde edilen bu şansın ardından yüzlerin güldüğü Samandıra'da teknik heyet ve futbolcular dünkü antrenmanda çok neşeliydi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, tüm futbolcularla tek tek ilgilendi. Kalan maçları kazanması halinde şampiyon olacak sarı-lacivertlilerde tesislerde de bazı adımlar atıldı. Buna göre futbolcuların ve teknik ekibin konsantrasyonunu etkileyecek hiçbir şeye izin verilmeyecek. Başta röportajlar olmak üzere birçok planlama sonraya ertelendi. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de takıma destek veriyor.

YÜZLER GÜLÜYOR

Sarı-lacivertli takımın dün yaptığı antrenmanın çok keyifli bir ortamda geçtiği belirtildi. Futbolcuların sık sık birbirleriyle şakalaştığı ve yüzlerinin güldüğü kaydedildi. Talisca ve Fred başta olmak üzere futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKAN SARAN'DAN DESTEK

Ligde kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran takıma destek verecek. Sürekli Samandıra'da olması beklenen Saran'ın futbol takımıyla ilgileneceği vurgulandı. Teknik heyet ve futbolcularla iyi bir diyaloğu olan Sadettin Saran'ın maç maç giderek takımı motive edeceği belirtildi.

ASENSIO OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, hemen sahaya çıkmak istiyor. Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen İspanyol yıldız, cuma akşamı iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor maçında süre almayı hedefliyor. Fedakarlık yapmaya hazır olan Asensio, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de olmayı planlıyor.

Arjantinli yıldızla ipler böyle koptu!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'dan G.Saray'a bomba transfer!
F.Bahçe'den 2 yıldıza kanca! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Daha Eski
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:00
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 01:00
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 01:00
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 01:00