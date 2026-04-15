Zirve yemini

Zirve yolunda Galatasaray'ın Kocaelispor'la berabere kalmasından sonra büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluğa odaklandı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da kenetlendi. Puan farkının 2'ye kadar inmesi sonrası şampiyonluk yolunda fırsat yakalayan Kanarya'da tüm futbolcular, kalan 5 maçın tamamı kazanmak için söz birliği etti. 2014'ten bu yana süren hasreti bitirmek isteyen tüm takım, önce Çaykur Rizespor'u yenip ardından derbide Galatasaray'ı geçerek zirve yolunu açmayı hedefliyor.

TEDESCO'DAN YAKIN İLGİ

Elde edilen bu şansın ardından yüzlerin güldüğü Samandıra'da teknik heyet ve futbolcular dünkü antrenmanda çok neşeliydi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, tüm futbolcularla tek tek ilgilendi. Kalan maçları kazanması halinde şampiyon olacak sarı-lacivertlilerde tesislerde de bazı adımlar atıldı. Buna göre futbolcuların ve teknik ekibin konsantrasyonunu etkileyecek hiçbir şeye izin verilmeyecek. Başta röportajlar olmak üzere birçok planlama sonraya ertelendi. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de takıma destek veriyor.

YÜZLER GÜLÜYOR

Sarı-lacivertli takımın dün yaptığı antrenmanın çok keyifli bir ortamda geçtiği belirtildi. Futbolcuların sık sık birbirleriyle şakalaştığı ve yüzlerinin güldüğü kaydedildi. Talisca ve Fred başta olmak üzere futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKAN SARAN'DAN DESTEK

Ligde kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran takıma destek verecek. Sürekli Samandıra'da olması beklenen Saran'ın futbol takımıyla ilgileneceği vurgulandı. Teknik heyet ve futbolcularla iyi bir diyaloğu olan Sadettin Saran'ın maç maç giderek takımı motive edeceği belirtildi.

ASENSIO OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, hemen sahaya çıkmak istiyor. Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen İspanyol yıldız, cuma akşamı iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor maçında süre almayı hedefliyor. Fedakarlık yapmaya hazır olan Asensio, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de olmayı planlıyor.