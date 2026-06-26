Trabzonspor'un geçtiğimiz Ağustos ayında Fransa 2. Lig takımı Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Christ Inao Oulai, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor. Bordo-mavili forma ile gösterdiği performans ile dikkat çeken ve Fildişi Milli Takımı'na çağrılan 20 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'ndaki performansı ile takdir topluyor.

Chelsea, Barcelona, Leipzig ve PSG'nin takibinde olan genç futbolcuya son olarak Premier Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı.

İngiliz basınından Telegraph Sport'un haberine göre Elliot Anderson'u 132 milyon Euro karşılığında Manchester City'a transfer etmeye hazırlanan Nottingham Forest, rekor satışın gerçekleşmesinin ardından yönünü Oulai'ye çevirecek. Haberde Premier Lig temsilcisinin Anderson'ın ayrılığı sonrasında orta saha için farklı alternatifleri masaya yatırdığı, Oulai dışında Tottenham'ın genç yıldızı Lucas Bergvall ile Celtic'te forma giyen Arne Engels'in de takip edildiği aktarıldı.

Elliot Anderson transferinin resmiyete dökülmesinin ardından Oulai ile ilgili gelişmelerin de hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

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