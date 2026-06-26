Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Juan Mata'dan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in ABD maçındaki performansına büyük övgü geldi. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:51
"ARDA'YI İZLEMEYİ SEVİYORUM"
"Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir şey başardı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum."
"Attığı golde cesurca hücum etti ve savunmacısı onu yakalayamadı.
"Golde kritik olan, sağ ayağıyla yaptığı enfes top kontrolüydü. Top tam önünde doğru şekilde durdu ve gol vuruşunu yapabildi."
"MAÇIN EN İYİ HAREKETİ"
"Maçta tempoyu ve hücumları dikte ettiğini gördüm, bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin attığı ikinci golün hazırlayıcısı da Arda Güler oldu.
Maçın en iyi hareketi de bence attığı golden önce sağ ayağıyla yaptığı o kontroldü." yorumunu yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.