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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Juan Mata'dan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in ABD maçındaki performansına büyük övgü geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:51
Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

MATA'DAN ARDA'YA DEV ÖVGÜ

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Juan Mata, Türkiye-ABD maçını değerlendirirken Arda Güler'in performansına dikkat çekti.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

"KALİTESİNİ BÜYÜK SEVİYEDE SERGİLEDİ"

"Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzeldi. Yeteneğini ve kalitesini en büyük seviyede sergiledi.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

"ARDA'YI İZLEMEYİ SEVİYORUM"

"Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir şey başardı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum."

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

"Attığı golde cesurca hücum etti ve savunmacısı onu yakalayamadı.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

"Golde kritik olan, sağ ayağıyla yaptığı enfes top kontrolüydü. Top tam önünde doğru şekilde durdu ve gol vuruşunu yapabildi."

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

"MAÇIN EN İYİ HAREKETİ"
"Maçta tempoyu ve hücumları dikte ettiğini gördüm, bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin attığı ikinci golün hazırlayıcısı da Arda Güler oldu.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

Maçın en iyi hareketi de bence attığı golden önce sağ ayağıyla yaptığı o kontroldü." yorumunu yaptı.

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyi hareketi..."

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