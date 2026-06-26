Belirlenen mevkilere yıldız takviyeler yapmak üzere temaslarını sürdüren Kadıköy temsilcisinde mevcut kadroda yer alan oyuncuların gelecekleri de merak konusu.

Bu isimlerden biri ise Ağustos 2023'ten bu yana Fenerbahçe formasını terleten Fred.