CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir ayrılıkla anılan yıldız oyuncunun yeni kulübü ile ön sözleşme imzalayacağı tarih ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:08
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Sarı-lacivertliler, sezonu şampiyonlukla bitirerek 12 yıllık hasrete son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Bu doğrultuda yaz döneminde yapılacak transfer hamleleri kritik önem taşıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Belirlenen mevkilere yıldız takviyeler yapmak üzere temaslarını sürdüren Kadıköy temsilcisinde mevcut kadroda yer alan oyuncuların gelecekleri de merak konusu.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Bu isimlerden biri ise Ağustos 2023'ten bu yana Fenerbahçe formasını terleten Fred.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Ülkesinden talipleri olan Brezilyalı orta saha için Atletico Mineiro'nun ısrarı sürüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Brezilya basınında yer alan habere göre Atletico, Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmesine günler kala Fred ile anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Taraflar 3+1 yıllık bir sözleşme konusunda el sıkışmış ve Sambacı için Fenerbahçe'de aldığı maaşa eşit bir maaş sunulmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Öte yandan Atletico Mineiro ile sarı-lacivertli ekip arasında serbest kalma bedeli üzerinde bir anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

İsmail Kartal'ın Fred'i kadroda tutmak istediği öne sürülürken Brezilya ekibinden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

ÖN SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bu yaz transfer döneminde Fred'i transfer etmeye mali şartları el vermeyen Atletico, yıl sonunda oyuncu ile ön sözleşme imzalamak için hamle yapacak.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Haziran 2027'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli orta saha, bu gelişme doğrultusunda gelecek yaz çocukluk takımına geri dönebilir.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

KARİYERİ

Fred, futbola 2003-2009 yılları arasında Atletico Mineiro'da başlamıştı. Profesyonel kariyerine SC Internacional ile adım atan yıldız oyuncu, Shakhtar Donetsk ve Manchester United'ın ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar toplam 125 maçta boy gösteren Fred, 12 kez ağları sarsarken 21 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2018'de Manchester United forması ile (50 milyon euro) ulaşmıştı.

Milli Takım'ın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'
Montella: Bu takım bunu hak etmedi!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
81 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 48 baskında 841 şüpheli hakkında adli işlem
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de milli yıldıza transfer teklifi var!
FIFA ülke sıralamamız güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta... F.Bahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta... 09:35
Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! 01:27
G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! 01:27
G.Saray'a transferde şok üstüne şok! G.Saray'a transferde şok üstüne şok! 01:27
Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! 01:27
G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! 01:27
Daha Eski
Avrupa devinden Osimhen'e ret! Avrupa devinden Osimhen'e ret! 01:27
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! 01:27
Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! 01:26
Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! 01:26
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... 01:26
Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! 01:26