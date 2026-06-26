Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! O tarihte imzayı atacak
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir ayrılıkla anılan yıldız oyuncunun yeni kulübü ile ön sözleşme imzalayacağı tarih ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:08
Belirlenen mevkilere yıldız takviyeler yapmak üzere temaslarını sürdüren Kadıköy temsilcisinde mevcut kadroda yer alan oyuncuların gelecekleri de merak konusu.
Bu isimlerden biri ise Ağustos 2023'ten bu yana Fenerbahçe formasını terleten Fred.
Ülkesinden talipleri olan Brezilyalı orta saha için Atletico Mineiro'nun ısrarı sürüyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre Atletico, Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmesine günler kala Fred ile anlaşmaya varmıştı.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Taraflar 3+1 yıllık bir sözleşme konusunda el sıkışmış ve Sambacı için Fenerbahçe'de aldığı maaşa eşit bir maaş sunulmuştu.
Öte yandan Atletico Mineiro ile sarı-lacivertli ekip arasında serbest kalma bedeli üzerinde bir anlaşma sağlanamamıştı.
İsmail Kartal'ın Fred'i kadroda tutmak istediği öne sürülürken Brezilya ekibinden sürpriz bir hamle geldi.
ÖN SÖZLEŞME İMZALANACAK
Bu yaz transfer döneminde Fred'i transfer etmeye mali şartları el vermeyen Atletico, yıl sonunda oyuncu ile ön sözleşme imzalamak için hamle yapacak.
Haziran 2027'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli orta saha, bu gelişme doğrultusunda gelecek yaz çocukluk takımına geri dönebilir.
KARİYERİ
Fred, futbola 2003-2009 yılları arasında Atletico Mineiro'da başlamıştı. Profesyonel kariyerine SC Internacional ile adım atan yıldız oyuncu, Shakhtar Donetsk ve Manchester United'ın ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar toplam 125 maçta boy gösteren Fred, 12 kez ağları sarsarken 21 asist katkısı sundu.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2018'de Manchester United forması ile (50 milyon euro) ulaşmıştı.
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