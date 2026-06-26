Bolavip'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Botafogo'nun 25 yaşındaki orta sahası için kesenin ağzını açıyor.

Brezilya ekibinin 40 milyon Euro talep ettiği Danilo ile G.Saray'ın yanı sıra Avrupa'nın önemli takımlarının da ilgilendiği belirtildi.