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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yönetimi, önceliği orta saha transferine verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Danilo için kulübü astronomik bir bonservis bedeli talep etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:08
Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha bölgesi.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Okan Buruk'un yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Transferde gaza basan Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Bolavip'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Botafogo'nun 25 yaşındaki orta sahası için kesenin ağzını açıyor.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Brezilya ekibinin 40 milyon Euro talep ettiği Danilo ile G.Saray'ın yanı sıra Avrupa'nın önemli takımlarının da ilgilendiği belirtildi.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Mali sıkıntı yaşayan Botafogo, oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

25 yaşındaki Sambacı yıldızın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Danilo'nun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Yıldız oyuncu 2026 yılında 26 maçta görev alırken 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen Daniolo, Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor.

Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!

Milli formayı 6 kez giyen yıldız orta saha 2 gol kaydetti.

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