Brezilyalı yıldızın transferi için Galatasaray'dan servet istediler!
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yönetimi, önceliği orta saha transferine verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Danilo için kulübü astronomik bir bonservis bedeli talep etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:08
Bolavip'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Botafogo'nun 25 yaşındaki orta sahası için kesenin ağzını açıyor.
Brezilya ekibinin 40 milyon Euro talep ettiği Danilo ile G.Saray'ın yanı sıra Avrupa'nın önemli takımlarının da ilgilendiği belirtildi.
Mali sıkıntı yaşayan Botafogo, oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
25 yaşındaki Sambacı yıldızın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Danilo'nun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Yıldız oyuncu 2026 yılında 26 maçta görev alırken 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen Daniolo, Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor.
Milli formayı 6 kez giyen yıldız orta saha 2 gol kaydetti.
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