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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim, başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaşma sağladığı Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldız için Marsilya'ya yapacağı yeni teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 09:35
Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Kanarya, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3; Senegalli futbolcu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri de Mason Greenwood...

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, Mason Greenwood için yeniden harekete geçiyor.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Sarı-lacivertliler, oyuncu kanadıyla yaptığı görüşmelerde her konuda prensip anlaşmasına vardı. Gözler iki takım arasındaki pazarlıklara çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Fenerbahçeli yetkililer, önümüzdeki hafta içinde oyuncunun kulübü Marsilya'yla bir kez daha masaya oturacak ve teklifini yükseltecek.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Yönetim, ilk görüşmede 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak Marsilya kapıyı 55 milyon Euro'dan açmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

TEKLİF ARTIRILACAK

Fenerbahçeli yetkililer, teklifini 35 milyon Euro'ya çıkaracak ve Fransızlardan indirip talep edilecek.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

Sarı-lacivertliler, "35 milyon euronun yanı sıra; sözleşmeye başarı bonusu ve bir sonraki satıştan %25 pay da ekleyelim" önerisini de sunacak.

Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...

YÜZDE 51 FENERBAHÇE

Avrupa transfer piyasası, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini %51 olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin oransal olarak çok önünde olduğu aktarıldı.

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