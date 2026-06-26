Fenerbahçe'de flaş Greenwood gelişmesi! Gelecek hafta...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim, başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaşma sağladığı Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldız için Marsilya'ya yapacağı yeni teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 09:35
Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri de Mason Greenwood...
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, Mason Greenwood için yeniden harekete geçiyor.
Sarı-lacivertliler, oyuncu kanadıyla yaptığı görüşmelerde her konuda prensip anlaşmasına vardı. Gözler iki takım arasındaki pazarlıklara çevrildi.
Fenerbahçeli yetkililer, önümüzdeki hafta içinde oyuncunun kulübü Marsilya'yla bir kez daha masaya oturacak ve teklifini yükseltecek.
Yönetim, ilk görüşmede 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak Marsilya kapıyı 55 milyon Euro'dan açmıştı.
TEKLİF ARTIRILACAK
Fenerbahçeli yetkililer, teklifini 35 milyon Euro'ya çıkaracak ve Fransızlardan indirip talep edilecek.
Sarı-lacivertliler, "35 milyon euronun yanı sıra; sözleşmeye başarı bonusu ve bir sonraki satıştan %25 pay da ekleyelim" önerisini de sunacak.
YÜZDE 51 FENERBAHÇE
Avrupa transfer piyasası, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini %51 olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin oransal olarak çok önünde olduğu aktarıldı.
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