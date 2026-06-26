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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da takımdaki o yıldız ismin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında oynanacak olan Gornik Zabrze mücadelelerinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:13
Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Fenerbahçe geride kalan sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Kanarya'da bu doğrultuda yeni sezon öncesi oldukça flaş bir gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli camia resmen büyük bir değişime gitti. Fenerbahçe'de önce yapılan başkanlık seçimi sonrası göreve yeniden Aziz Yıldırım geldi.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Kanarya'da ardından Aziz Yıldırım, teknik direktör olarak takımda daha önce pek çok kez görev alan İsmail Kartal'a sorumluluk verdi.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Geride bıraktığımız sezonun son bölümlerinde kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Dorgeles Nene, ameliyat olmuştu.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Malili oyuncunun rehabilitasyon süreci en az 2 hafta daha devam edecek.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

23 yaşındaki oyuncu, takıma ancak Avusturya kampında dahil olacak.

Fenerbahçe'de yıldız isim Gornik Zabrze maçlarında yok!

Nene, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Gornik Zabrze mücadelelerinde forma giyemeyecek.

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