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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Son dakika spor haberi: Efsane futbolcu Thierry Henry, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:58
Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Ay-Yıldızlılar, rakibini uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Millilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

ABD'nin golleriyse 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter'den geldi.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

A Milli Takım bu sonuçla D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Gruptaki ilk yenilgisini alan ABD ise grubu 6 puanla lider bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

Dünya futbolcunun efsane isimleri arasında yer alan Thierry Henry, Türkiye-ABD maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!

"BİR REAKSİYON GÖSTERMELİLERDİ"

Henry, "Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler." ifadelerini kullandı.

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