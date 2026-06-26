Thierry Henry'den flaş Türkiye yorumu!
Son dakika spor haberi: Efsane futbolcu Thierry Henry, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:58
ABD'nin golleriyse 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter'den geldi.
A Milli Takım bu sonuçla D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Gruptaki ilk yenilgisini alan ABD ise grubu 6 puanla lider bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı.
Dünya futbolcunun efsane isimleri arasında yer alan Thierry Henry, Türkiye-ABD maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"BİR REAKSİYON GÖSTERMELİLERDİ"
Henry, "Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler." ifadelerini kullandı.
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