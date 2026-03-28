De Vrij önerisi

Yeni sezonda stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye oyuncu bakarken, menajerler vasıtasıyla da birçok isim öneriliyor. O isimlerden biri de önceki günlerde sarı-lacivertli kulübe teklif edildi: Stefan de Vrij... 8 yıllık İnter macerasını sezon sonunda sonlandıracak olan Hollandalı oyuncu konusunda yönetim henüz karar vermedi. 34 yaşındaki oyuncuyu, kaptan Skriniar da yakından tanıyor. İkili, İnter döneminde birlikte 165 maça çıktı ve İtalyan ekibi, bu karşılaşmaların 65'inde gol yemedi ve 98 galibiyet aldı. Skriniar'ın De Vrij'a kefil olduğu öğrenilirken yönetim, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra menajerlere yanıtını iletecek.

ROTASYONDA BIRAKILDI

Stefan de Vrij, bu sezon İnter'de rotasyonda kaldı. Teknik direktör Chivu, Hollandalı stoperi, Serie A'da 8, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Supercoppa İtaliana'da 1 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 14 maçta görevlendirdi.