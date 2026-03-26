Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Derbi kozu Talisca

Milli ara sonrası 5 Nisan’da Beşiktaş ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin planları netleşti. Domenico Tedesco’nun, Kadıköy’deki en büyük kozu Anderson Talisca olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Sarı-lacivertli takım, milli ara sonrası Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco, galibiyet hedefliyor. Tedesco'nun dev maçtaki kozu Anderson Talisca olacak. 5 Nisan Pazar günü oynanacak mücadelede Talisca'nın ilk 11'de yer alıp hücum hattında görev alması planlanıyor. Brezilyalı forvet de eski takımına karşı oynayacağı maçta ağları sarsarak hasretini bitirmek istiyor.

13 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Talisca en son ligin 22. haftasında 14 Şubat'ta deplasmanda oynanan Trabzonspor derbisinde gol atmıştı. Daha sonra Kasımpaşa maçında şanssız bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki yıldız, 17 Mart'taki Gaziantep mücadelesiyle formasına kavuşmuştu. Bu sezon ligde 24 maçta 13 gol atan ve 3 asist yapan Talisca, 16 gole direkt etki etti. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe adına en skorer futbolcu olarak dikkatleri çekiyor.

UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza!
Kapalıçarşı altın fiyatları ve kur takibi!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu'na "şah" çekti: Tarhan'la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
F.Bahçe'ye Gineli gol makinesi!
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip!
Steve Nash ve LeBron James'ten F.Bahçe örneği! Steve Nash ve LeBron James'ten F.Bahçe örneği! 23:33
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! 23:21
Fenerbahçe Opet finale adını yazdırdı! Fenerbahçe Opet finale adını yazdırdı! 22:43
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 22:04
Kupada şampiyon VakıfBank! Kupada şampiyon VakıfBank! 21:19
Selçuk İnan'ın hayali! Selçuk İnan'ın hayali! 19:29
Daha Eski
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... 18:49
İspanya'da ayın golü Arda'nın! İspanya'da ayın golü Arda'nın! 18:07
Fenerbahçe'den çifte antrenman! Fenerbahçe'den çifte antrenman! 17:48
Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! 17:40
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45