Derbi kozu Talisca

Sarı-lacivertli takım, milli ara sonrası Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco, galibiyet hedefliyor. Tedesco'nun dev maçtaki kozu Anderson Talisca olacak. 5 Nisan Pazar günü oynanacak mücadelede Talisca'nın ilk 11'de yer alıp hücum hattında görev alması planlanıyor. Brezilyalı forvet de eski takımına karşı oynayacağı maçta ağları sarsarak hasretini bitirmek istiyor.

13 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Talisca en son ligin 22. haftasında 14 Şubat'ta deplasmanda oynanan Trabzonspor derbisinde gol atmıştı. Daha sonra Kasımpaşa maçında şanssız bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki yıldız, 17 Mart'taki Gaziantep mücadelesiyle formasına kavuşmuştu. Bu sezon ligde 24 maçta 13 gol atan ve 3 asist yapan Talisca, 16 gole direkt etki etti. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe adına en skorer futbolcu olarak dikkatleri çekiyor.