3 puanlı sisteme geçilmesinden bu yana Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu sezonlarda, son 9 haftaya girilirken sarı-lacivertliler her zaman lider konumdaydı. Eğer Domenico Tedesco’nun öğrencileri bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa, bu istatistiği tersine çevirerek kulüp tarihinde farklı bir başarıya imza atmış olacaklar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe ilk peşinde! Eğer şampiyon olursa...

Fenerbahçe, 12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için son 9 haftada kritik maçlara çıkacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Sarı Kanarya, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana şampiyon olduğu sezonların son 9 haftasında hep liderlik koltuğunda oturuyordu. Fenerbahçe'nin, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde bir ilk yaşanacak.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunda yani 2013-2014 sezonunun son 9 haftasında 8 puan farkla lider durumdaydı. Yine 2010-2011 sezonunun son 9 haftasında averajla zirvedeydi. 2006-2007 sezonunda son 9 haftada 6 puan farkla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 2004-2005'te ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. Sarı-lacivertliler, 2003- 2004, 2000-2001, 1995-1996 ve 1988-1989 sezonlarında 3 puanla farkla ligin zirvesindeydi. Fenerbahçe, bu sezonların hepsinde şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Domenico Tedesco ve öğrencileri bu sezonu şampiyon tamamlarsa bu sezon bir ilk yaşanacak.

