Gazıantep FK maçından sonra 33 yaşına giren Fred için pasta kesildi. Sambacı, bu durum karşısında çok duygulandı ve yaptığı açıklamada; "Sizinle beraber doğum günümü kutladığım için gerçekten çok mutluyum. Siz benim ailemsiniz. Her şey için teşekkür ederim" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Gazıantep FK maçından sonra 33 yaşına giren Fred için pasta kesildi. Sambacı, bu durum karşısında çok duygulandı ve yaptığı açıklamada; "Sizinle beraber doğum günümü kutladığım için gerçekten çok mutluyum. Siz benim ailemsiniz. Her şey için teşekkür ederim" dedi.