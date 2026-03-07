Altyapı Şenol Çorlu’ya emanet

Fenerbahçe, futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "1984/1992 yılları arasında formamızı terleten ve 2 Süper Lig ve 2 Süper Kupa Şampiyonluğu elde eden, bir dönem çeşitli görevlerde bulunan Şenol Çorlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz oldu" denildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
