Ya Roma ya West Ham

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Avrupa devlerinin gözdesi halinde geldi. Özellikle İngiliz ekibi West Ham United ile İtalyan devi Roma, tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor. İki kulüpten de Fenerbahçe'ye teklif ulaştığı ve sarı-lacivertlilerin değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.
